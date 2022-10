Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Androhung von Gewalttat löste Polizeieinsatz an Schule in Immenhausen aus: Tatverdächtiger soeben festgenommen; Gefahr bestand nicht

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel): Die Androhung einer Gewalttat durch einen Schüler löste am heutigen Dienstagmittag einen größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Immenhausen aus. Nach der Mitteilung der Schule gegen 12:30 Uhr suchte die Polizei sofort mit starken Kräften die Schulgebäude auf und sicherte vorsorglich die dort anwesenden Schüler und Lehrer. Im Rahmen der Fahndung konnte der Schüler, der die Drohung ausgesprochen haben soll, schließlich vor wenigen Minuten, gegen 13:40 Uhr, außerhalb der Schule in Immenhausen durch Zivilfahnder festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte tatsächlich zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Die weiteren Ermittlungen gegen den tatverdächtigen Schüler dauern nun an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell