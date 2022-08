LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter entwendeten gestern gegen 11.15 Uhr die Handtasche einer 56-Jährigen in der Straße "Lutherplatz". Die 56 Jahre alte Frau ist gesundheitlich beeinträchtigt und an den Rollstuhl gebunden. Der oder die Unbekannten nutzten diesen Umstand offenbar aus und entwendeten die Tasche, welche an den Griffen des Rollstuhles hing. Der Beuteschaden wird auf circa ...

mehr