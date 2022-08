Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tätliche Auseinandersetzung bei Kirmesveranstaltung

Frauenwald (ots)

Während einer Kirmesveranstaltung in Frauenwald kam es Sonntagnacht gegen 02:00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe polnischer Kirmesbesucher und einheimischen Kirmesgästen. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde eine 19-jährige Polin, welche offensichtlich den Streit zwischen den Männern schlichten wollte, durch einen 24-jährigen Kirmesgast leicht verletzt. Daraufhin schlug deren 18-jähriger Freund dem 24-jährigen Mann zwei mal mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser Schwellungen im Gesicht erlitt. Die vor Ort befindlichen Mitarbeiter der Security bemerkten die Auseinandersetzung und gingen zwischen die Streithähne. Hierbei wurde ein Security-Mitarbeiter von einem polnischen Kirmesgast ins Gesicht getreten, so dass er stark blutete und zwei Zähne verlor. Ein weiterer Security wurde durch einen Schlag im Bereich des rechten Auges getroffen und erlitt dadurch sichtbare Schwellungen am Auge. Die polnischen Kirmesbesucher entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei. Durch umfangreiche Befragungen und Ermittlungen konnten bereits einige Beteiligte an der Schlägerei ermittelt und erste Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0192419/2022 entgegengenommen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell