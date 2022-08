Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei Arnstadt-Ilmenau zu einer häuslichen Auseinandersetzung nach Arnstadt in die Paulinzellaer Straße gerufen. Ein 23-jähriger Mazedonier hatte seine Eltern besucht und im Laufe des Tages zu viel Alkohol konsumiert. Zudem stand der junge Mann auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. In seinem Rauschzustand belästigte der 23-jährige Mazedonier nicht nur seine Familie sondern auch die anderen Hausbewohner des Mehrfamilienhauses durch lautes Schreien und Umherrennen im Hausflur. In Folge dessen wurde der junge Mann durch seinen Vater (55 Jahre) mehrfach aufgefordert die Wohnung und das Haus zu verlassen. Da dieser der Aufforderung nicht nachkam, nahm sich der 55-jährige Wohnungsinhaber ein Vierkantholz mit Kleiderhaken von der Wand und schlug damit seinem Sohn mehrfach auf Kopf, Schulter und Rücken, so dass dieser mehrere Verletzungen davon trug. Der 23-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Arnstadt verbracht. Gegen den 55-jährigen Vater wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell