Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem E-Bike gestürzt

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr befuhr ein 59-jähriger mit seinem E-Bike die Ichtershäuser Straße in Arnstadt in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße stürzte der Radfahrer aus bisher unbekannter Ursache und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,4 Promille. Auf Grund der Verletzungen wurde der 59-Jährige zur Untersuchung ins Arnstädter Krankenhaus verbracht. Hier wurde nach der Behandlung auch die Blutentnahme durchgeführt. Gegen den betrunkenen Radfahrer wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)

