Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte Jugendliche mit Escootern unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich drei Jugendliche aus einer Gruppe waren alkoholisiert mit Escootern in der Reinhardsbrunner Straße unterwegs, als sie am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr polizeilich kontrolliert wurden. Die drei jungen Männer im Alter von 14 und 15 Jahren hatten Alkoholwerte zwischen 0,5 und 0,6 Promille in der Atemluft. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. (av)

