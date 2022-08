LPI-GTH: Drogen bei Personenkontrolle entdeckt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstag wurde der Polizei gegen 14.00 Uhr ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Clara-Zetkin-Straße gemeldet. Die mit der Sachverhaltsaufnahme betrauten Beamten stellten vor Ort fest, dass der Automat gewaltsam geöffnet und dann geleert wurde. Die genaue Beute- und Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise zu evtl. Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter ...

