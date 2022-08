Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrten

Landkreis Gotha (ots)

Am 06.08.2022, gegen 06.55 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Inspektionsdienstes Gotha auf der L2147 am Abzweig Apfelstädt den Fahrer eines Pkw Opel. Der 33-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 mg/l, was einem Promillewert von 0,84 Promille entspricht. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Gegen 08.28 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann auf der Hauptstraße in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt als Fahrer eines Mopeds Simson kontrolliert. Auch er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Sein Wert betrug ebenfalls 0,42 mg/l Alkohol in der Atemluft. Auch gegen den 43-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet und die Weiterfahrt untersagt. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell