LPI-GTH: Betrunkener und zugekiffter Radfahrer

Eisenach (ots) - Am Samstag, gg 13 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Eisenach, wie ein Mann den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Als er ihn darauf ansprach kam es zunächst zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf der Täter den Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht schlägt. Im Anschluss verließ der Täter mit seinem Beutegut den Laden. Da von dem Täter Bilder existierten, konnte ...

mehr