Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt

Eisenach (ots)

Am Samstag, gg 13 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Eisenach, wie ein Mann den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Als er ihn darauf ansprach kam es zunächst zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf der Täter den Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht schlägt. Im Anschluss verließ der Täter mit seinem Beutegut den Laden. Da von dem Täter Bilder existierten, konnte er schließlich ermittelt werden. Es handelte sich um einen 34 jährigen Mann, welcher bei der Polizei gut bekannt ist. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahl verantworten. (anh)

