Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Nessetal - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen wurden Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen nach Haina gerufen. Was war geschehen? Nach vorläufigen Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger mit einem Pkw VW gegen 01:55 Uhr die Friedrichswerther Straße in Richtung Friedrichswerth. Mit ihm befanden sich drei weitere Mitfahrer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren im Auto. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Betonkante, hob dadurch ab und prallte frontal gegen einen Betonmast. Das Fahrzeug wurde dadurch zerstört und die Insassen verletzt, zum Teil schwerst. Nach der Bergung der Insassen wurden diese durch Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille ergab. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Unfallgutachter zum Einsatz gebracht. (av)

