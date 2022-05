Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Container

Eisfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 14:45 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer, welcher an einer Umgehungsstraße unterhalb der Autobahn in Eisfeld abgestellt war. Die Täter entwendeten diverse Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro. Anschließend flüchteten die Diebe mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen werden fortan von Beamten der Kriminalpolizei Suhl geführt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am vergangenen Wochenende am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

