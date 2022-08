Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überweisungsautomat beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei eilten am Samstagmorgen gegen 01.52 Uhr zu einer Bankfiliale in die Markstraße, da dort eine Alarmauslösung stattgefunden hatte. Grund dieses Alarms war ein 52-jähriger Mann, welcher eigentlich Geld von seinem Konto abheben wollte, jedoch die Geldkarte fälschlicherweise in einen Überweisungs-Terminal steckte. Dieser gab die Karte allerdings nicht mehr heraus, so dass der Mann sich einen Stein besorgte und den Automaten damit bearbeitete. Dieser "Befreiungsversuch der Geldkarte" misslang, jedoch wurde der Automat dabei beschädigt. Nachdem der Mann die Bankfiliale verlassen hatte beschädigte er kurze Zeit später noch einen Sonnenschirm eines Cafés in der Erfurter Straße. Gegen den 52-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. (av)

