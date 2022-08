LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Beamte der Gothaer Polizei kontrollierten am Freitag kurz nach 22.00 Uhr in der Reinhardsbrunner Straße einen 21-jährigen Daimler-Benz-Fahrer. Bei einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle wies der junge Mann einen Wert von über 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft auf, so dass eine Blutentnahme zu Beweiszwecken und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis veranlasst wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen ...

