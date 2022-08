LPI-GTH: Escooter widerrechtlich benutzt

Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots) - Eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht nahm die Polizei in Gotha am Freitag auf. Der Pkw Mazda einer 30-jährigen Frau wurde am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Logistik-Zentrums am Molsdorfer Lindenweg geparkt. In dieser Zeit fuhr ein noch unbekanntes anderes Fahrzeug gegen den Wagen und verursachte eine Delle. Im Anschluss verließ das Verursacherfahrzeug samt ...

mehr