LPI-GTH: Dieseldieb gestellt

Stockhausen (ots)

Am Sonntagmorgen wurde durch eine aufmerksame Bürgerin ein Mann in der Baustelle Vor dem Melmen gesehen, welcher sich verdächtig verhielt. Sie informierte die Polizei darüber. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten stellten fest, dass an einem abgestellten Baustellenfahrzeug, der Tankdeckel aufgebrochen wurde. Daneben standen 2 Kanister mit Diesel. In unmittelbarer Nähe konnte dann der beschriebene Mann festgestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Er gab schließlich den Dieseldiebstahl zu. Die Identität des Mannes wurde festgestellt. In seinem in der Nähe abgestellten Pkw konnte noch weiteres Werkzeug festgestellt werden, welches wahrscheinlich zu Diebstahlshandlungen genutzt wurde. Der gestohlenen Diesel konnte an den inzwischen verständigten Besitzer übergeben werden und das Werkzeug wurde sichergestellt. Der 52 jährige Eisenacher muss sich nun wegen Diebstahl verantworten. (anh)

