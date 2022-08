LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots) - Über 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft wies eine 45-jährige Smart-Fahrerin am Sonntagmorgen, gegen 06.53 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Tambacher Straße auf. Die Frau fiel zuvor Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Gotha wegen ihrer Fahrweise auf, so dass sie sich zu der Kontrolle entschlossen. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und ...

