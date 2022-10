Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooter-Diebstahl am helllichten Tag: Polizei sucht Passantin und weitere Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Unbekannte haben gestern am helllichten Tag in der Frankfurter Straße in Kassel einen angeschlossenen E-Scooter gestohlen und in einen weißen Kleintransporter eingeladen. Das hatte eine Passantin beobachtet und anschließend dem E-Scooter-Besitzer berichtet. Leider hatte die Zeugin offenbar kein Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen. Auch ihre Personalien sind nicht bekannt. Die Kasseler Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich zu melden.

Der Diebstahl ereignete sich am gestrigen Mittwochnachmittag, etwa gegen 16 Uhr, in der Frankfurter Straße, Höhe der Korbacher Straße. Die Täter hatten das Schloss, mit dem der E-Scooter des Herstellers "blu:s" im Wert von rund 650 Euro an einen Fahrradständer angeschlossen war, auf noch unbekannten Weise geknackt. Anschließend luden sie das Fahrzeug in den weißen Kleintransporter der Sprinterklasse und flüchteten. Der bestohlene 33-Jährige aus Kassel hatte unmittelbar danach Anzeige auf einem Polizeirevier erstattet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell