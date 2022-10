Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Galerie: Polizei nimmt bei Fahndung vier Tatverdächtige fest; zwei Festgenommenen droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am Sonntagmorgen brachen mehrere Personen in eine Galerie in der Schillerstraße ein und erbeuteten Alkohol und eine Geldkassette. Dies hatte eine Zeugin beobachtet und gegen 7:40 Uhr die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen, ein 29-Jähriger aus Nieste und eine 39-Jährige ohne festen Wohnsitz, noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Darüber hinaus nahmen Streifen aufgrund der von der Zeugin abgegebenen Täterbeschreibungen kurze Zeit später noch eine 25-Jährige und einen 35-Jährigen aus Kassel am Lutherplatz fest, bei denen sie Diebesgut aus dem Einbruch fanden. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass die vier Festgenommenen auch für einen Einbruch in ein Büro der Hausverwaltung im selben Gebäude in Betracht kommen. Bei beiden Einbrüchen waren Fensterscheiben eingeschlagen worden und ein Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro entstanden. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Die beiden 25 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen wurden inzwischen auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen sie vorlagen. Der 29-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten bei der Polizei hinreichend bekannt ist, und die 39-Jährige, die keinen Wohnsitz hat, sollen jedoch heute wegen Wiederholungs- bzw. Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt werden.

