POL-BS: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stöckheim, 29.11.2022, 11:15 Uhr Am gestrigen Dienstag kam es in Braunschweig erneut zu einer Häufung von sogenannten Schockanrufen im gesamten Braunschweiger Stadtgebiet. Einer 60-jährigen Braunschweigerin wurde telefonisch mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie nur bei einer Kautionszahlung einer unteren fünfstelligen Summe nicht in Haft ...

