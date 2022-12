Polizeidirektion Hannover

POL-H: Infotelefon der Polizeidirektion Hannover für Bürgerinnen und Bürger im Dezember

Hannover (ots)

Das Infotelefon der Polizeidirektion Hannover bietet den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und Region Hannover auch im Dezember die Möglichkeit, sich zu informieren. Zu den Themen Taschendiebstahl, Einbruchschutz und Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr werden die Kollegen und Kolleginnen am 15.12.2022 in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr zur Verfügung stehen und Fragen beantworten.

Ein wärmendes Getränk in den Händen und eben noch die Bratwurst gekauft und auf einmal ist die Geldbörse verschwunden. Bei dem dichten Gedränge auf den Weihnachtsmärkten und den überfüllten Innenstädten liegen Taschendiebe auf der Lauer und so kann es schnell passieren, dass die Handtasche am Ende des Abends ausgeräumt ist. Thematisch steht außerdem der Einbruchschutz weiterhin im Vordergrund. So sorgen vor allem sicherungstechnische Einrichtungen für den richtigen Schutz. Ebenso rückt die Sichtbarkeit im Straßenverkehr in den Fokus, da die diese besonders zur dunklen Jahreszeit eine wichtige Rolle spielt.

Doch wie kann ich mich richtig schützen? Und was ist im Schadensfall zu tun?

Diese und weitere Fragen zu den oben genannten Präventionsthemen beantworten die Kolleginnen und Kollegen der Zentralstelle Technische Prävention sowie die Präventionsteams der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen.

Das Infotelefon ist am Donnerstag, 15.12.2022, von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0511 109-1120 erreichbar. /desch

