Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Zemmer (ots)

Am Sonntag, 09.10.2022, gegen 11:55 Uhr ereignete sich auf der L 46 in Zemmer, in Höhe des Wolfskaulweihers, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Auf bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Da das Motorrad nicht mehr rollfähig im Graben lag, musste es durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran aufgeladen werden. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell