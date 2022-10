Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus am Getränke-/Lebensmittelautomaten in Hermeskeil

Bild-Infos

Download

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, 07.10.22 gegen 23.40 Uhr, beobachtete ein Zeuge, dass sich drei Personen am Getränke-/Lebensmittelladen in Hermeskeil in der Bahnhofstr. aufhielten. Eine Person habe versucht sich etwas aus dem Automaten zu holen. Als dies vermutlich misslang, zog er einen unbekannten Gegenstand aus der Hose und schlug gegen den Automaten. Hierdurch wurde die Glasscheibe des Automaten beschädigt. Die drei Personen entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 22-24 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, blonde, kurze Haare, helle Hautfarbe, blaues T-Shirt, blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell