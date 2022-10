Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: wechselseitige Körperverletzung

Welschbillig (ots)

In der Nacht vom 08.10.2022 auf den 09.10.2022 gerieten zwei Personengruppen in einer Gaststätte in Welschbillig in einen verbalen Streit, bei welchem sich die Personen bereits zu Beginn beschimpften. Auch nach einer räumlichen Trennung war die Stimmung der Parteien so aufgeheizt, dass bei Verlassen einer Gruppe mehrere Personen geschubst wurden und schließlich Fäuste sowie eine Glasflasche flogen. Mehrere Beteiligte wurden hierbei leicht verletzt. Ein Geschädigter musste zur weiteren medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

