Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erfolgreiche Suche nach 5jährigem Mädchen in Trierer Innenstadt

Trier (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zu einer größeren Suchaktion nach einem 5jährigem Mädchen in der gut besuchten Trierer Fußgängerzone. Das Mädchen hatte sich in einem unbeobachteten Moment von seiner Mutter am Hauptmarkt abgesetzt. Mit starken Kräften der Polizeiinspektion Trier wurden umgehend intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Zwischenzeitlich wurde das Kind sogar mittels Lautsprecherdurchsagen gesucht. Letztlich konnte das Mädchen in der Fußgängerzone wohlbehalten aufgegriffen und an die glückliche Mutter übergeben werden.

