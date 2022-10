POL-PDTR: Diebstahl eines Außenbordmotors

Trier-Pfalzel (ots) - In der Nacht vom 07.10.2022 auf den 08.10.2022 versuchten unbekannte Täter in den Netto-Markt in Trier-Pfalzel zu gelangen, indem sie mittels ausgehobenem Gullideckel die gläserne Eingangstür versuchten einzuwerfen. Diese hielt dem Gullideckel stand, sodass der /die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570. Rückfragen bitte an: ...

