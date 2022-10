POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf

Baumholder (ots) - In der Nacht vom 05./06.10.22 wurde an einem Moped, welches in der Kremelstraße in Baumholder abgestellt war, von unbekannten Tätern die Batterie ausgebaut und entwendet. In der Folgenacht wurde am gleichen Fahrzeug die CDI gestohlen. Rückfragen bitte an: Die Polizeiinspektion Baumholder bittet unter der Tel. Nr. 06783/991-0 oder per E-Mail: pibaumholder.wache@polizei.rlp.de um Hinweise aus der ...

