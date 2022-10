POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Baucontainer

Morbach (ots) - Die Löscharbeiten dauern vorliegend noch an und werden sich vermutlich bis in den nächsten Morgen hinziehen. Die Industriestraße in Morbach bleibt bis auf Weiteres vollgesperrt, der Verkehr wird durch Kräfte der Straßenmeisterei Bernkastel abgeleitet. Die Brandursache ist weiterhin völlig unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein ...

