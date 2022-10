POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Mehring (ots) - In der Nacht zum 08.10.2022 wurde in Mehring, Zellerhof, eine Werbetafel eines dortigen Weingutes von einem Fahrzeugführer beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 500 EUR entstand. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu ...

