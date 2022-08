Polizei Köln

POL-K: 220817-4-K Autofahrer flüchten nach Unfällen mit Radfahrenden - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach zwei Verkehrsunfallfluchten mit zwei verletzten Radfahrenden (12w, 14m) am Freitag (12. August) in Godorf und am Montag (15. August) in Porz sucht die Polizei Köln nach zwei unbekannten Autofahrern und dessen Fahrzeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Am Freitagmorgen (12. August) stürzte der 14-Jährige mit seinem Rad auf der Godorfer Hauptstraße, als ihn der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens an einer Fahrbahnverengung mutmaßlich mit zu geringem Seitenabstand überholte. Der 14-Jährige war gegen 7.45 Uhr im Baustellenbereich in Richtung Kerkrader Straße unterwegs, als er sich auf Grund des überholenden Autos mit Kölner Städtekennung erschrak und zu Fall kam. Der Fahrer soll kurz gebremst haben, bevor er in gleicher Richtung weitergefahren war. Der 14-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Montagnachmittag (15. August) gegen 14.30 Uhr soll ein englisch sprechender Mann mit seinem schwarzen Auto beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Friedrichstraße/Philip-Reis-Straße die neben sich fahrende 12-Jährige angefahren haben. Der Gesuchte hatte sich erst um die Leichtverletze gekümmert, sei dann jedoch davon gefahren ohne seine Personalien anzugeben. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell