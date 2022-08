Polizei Köln

POL-K: 220817-3-K Autofahrer stoppt mit beherztem Eingreifen führerlosen Toyota

Köln (ots)

Nach dem beherzten Eingreifen eines Autofahrers (41) am Dienstagnachmittag (16. August) im Stadtteil Eil haben Rettungskräfte der Feuerwehr eine 72-jährige Toyota-Fahrerin reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kölnerin hatte nach aktuellen Erkenntnissen auf dem Heumarer Mauspfad nach einem internistischen Notfall am Steuer ihres Wagens das Bewusstsein verloren. Ihr Fahrzeug war in Schlangenlinie "weitergefahren" und rechts und links mehrfach über Grünstreifen und Radweg gerollt. Der 41-Jährige, der hinter der Seniorin in Richtung Flughafen fuhr, setzte sich vor den Pkw und bremste diesen "Stoßstange an Stoßstange" langsam bis zum Stillstand herunter. Zusammen mit einem weiteren Zeugen holte er die Bewusstlose aus dem Wagen und leistete Erste Hilfe. Ärzte stufen den aktuellen Gesundheitszustand der 72-Jährigen, die aktuell noch intensivmedizinisch betreut wird, als stabil ein. (cr/cs)

