Polizei Köln

POL-K: 220816-5-K 83-jähriger Senior nach Kollision mit E-Scooter schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem 83 Jahre alten Fußgänger am Montagabend (15. August) an der U-Bahnhaltestelle Ebertplatz sucht das Verkehrskommissariat 2 nach einem E-Scooter-Fahrer mit blonden Haaren. Zeugenaussagen zufolge war der Gesuchte zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr auf seinem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit in der Zwischenebene unterwegs, als er mit dem 83-Jährigen zusammenprallte. Der etwa 18- 20 Jahre alte Fahrer des E-Scooters stoppte zwar kurz, entfernte sich jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen in unbekannte Richtung. Passanten kamen dem gestürzten Senior zur Hilfe, der mit einem Schulterbruch ins Krankenhaus kam.

Hinweise zur Identität des E-Scooter- Fahrers nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle@polizei.nrw.de entgegen. (le/al)

