POL-K: 220816-3-K Fahndungsrücknahme nach hochwertiger Skulptur

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11. August, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5294813

Die Suche nach der hochwertigen Skulptur aus dem Schlosspark in Köln-Stammheim, die in der Nacht zu Montag (1. August) als gestohlen gemeldet wurde, kann eingestellt werden. Am Samstagnachmittag (13. August) hatte sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei gemeldet, die die beschädigte Skulptur bei einem Spaziergang durch den Park abseits in einem Gebüsch gefunden hatte.

Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 weiterhin unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

