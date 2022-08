Polizei Köln

POL-K: 220816-1-K Halskettenraub zum Nachteil eines 79-jährigen Seniors - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Köln nach einem Mann, der im Verdacht steht am Samstagnachmittag (18. Juni) einem 79 Jahre alten Kölner mit Gewalt eine Goldkette geraubt zu haben. Gegen 13 Uhr war der Senior mit der Bahnlinie 5 in Fahrtrichtung Butzweilerhof unterwegs, als der Tatverdächtige an der Haltestelle Heumarkt beim Anhalten der Bahn nach der Halskette griff. Als dies misslang, versuchte der Angreifer aus der Bahn zu fliehen. Der 79-Jährige hielt ihn daraufhin am Arm fest, um die weitere Flucht zu verhindern. Dabei fiel auch die Halskette zu Boden, die der Tatverdächtige ergriff, bevor er mit der Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

Lichtbilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/85265

Hinweise zur Identität des Mannes sowie zu seinem Aufenthaltsort nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (le/al)

