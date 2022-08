Polizei Köln

POL-K: 220815-3-K 30-Jähriger zur Herausgabe seines Mobiltelefons genötigt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht einen 16 bis 20 Jahre alten, etwa 1.70 Meter großen Mann, der in einer Straßenbahn in der Nacht zu Samstag (13. August) im Kölner Stadtteil Marienburg einen Fahrgast (30) gezwungen haben soll, sein Mobiltelefon herauszugeben. Der Gesuchte soll kurze dunkle Haare haben und zur Tatzeit mit einem grauen Sweater und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen und sehr aggressiv aufgetreten sein.

Gegen 3.45 Uhr stieg der 30-Jährige am Neumarkt in die Straßenbahnlinie 16 in Richtung Bonn ein. In Höhe des Oberländer Ufers soll er von dem aggressiven Tatverdächtigen angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons genötigt worden sein. Um einer körperlichen Auseinandersetzung zu entgehen, händigte der Bedrohte sein Mobiltelefon aus. An der Haltestelle Bayenthalgürtel stieg der Tatverdächtige aus der Bahn und lief in Richtung Rhein.

Hinweise zum dem Tatverdächtigen nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/kk)

