Polizei Köln

POL-K: 220815-2-K 25-Jähriger nach Raubüberfall mit Messer schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall mit einem Messer am Samstagabend (13. August) auf einen 25 Jahre alten Kölner im Leo-Amann-Park in Köln-Ehrenfeld sucht die Polizei Zeugen des Überfalls. Gegen 20.45 Uhr soll sich der Unbekannte dem 25-Jährige von hinten genähert und ihn mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen haben. Nach mehreren Messerstichen in den Unterkörper soll der Angreifer ihm die Umhängetasche, sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse geraubt haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/kk)

