POL-K: 220815-1-K Raubüberfall auf 91-Jährige in Köln-Riehl - Zeugensuche

Köln (ots) - In Leverkusen-Rheindorf war die Polizei am Samstagabend (13. August) nach mehreren gemeldeten Schüssen am Königsberger Platz mit 20 Streifenbesatzungen sowie Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Schützen, einen 40 Jahre alten betrunken Mann, auf dem Balkon seiner Wohnung widerstandslos in Gewahrsam ...

mehr