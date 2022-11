POL-LIP: Lage. Fahrradfahrerin angefahren.

Lippe (ots) - Zwischen 18 und 19 Uhr am Freitag (11.11.2022) drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kolmarer Straße ein. Vermutlich über den Balkon verschafften sie sich Zugang zu einem Zimmer im ersten Stock und stahlen etwas Bargeld aus dem Raum. Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

