Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte-Hämelerwald: Autofahrerin stürzt mit ihrem Fahrzeug von Brücke

Hannover (ots)

Am späten Dienstagabend, 13.12.2022, ist eine 58-Jährige mit ihrem Pkw von einer Brücke auf der Dessauer Straße gestürzt. Bei dem acht Meter tiefen Sturz verletzte sich die Frau lediglich leicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 58-jährige Peinerin gegen 23:10 Uhr die Dessauer Straße in Hämelerwald bei Lehrte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf einem Brückenabschnitt nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer und stürzte acht Meter in die Tiefe. Dort schlug der VW Golf Plus auf der darunterliegenden Fahrbahn der Niedersachsenstraße auf und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbstständig aus ihrem Wagen befreien und wurde von Rettungskräften aufgrund ihrer leichten Verletzungen zunächst vor Ort behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache des Unfallmanövers ist den Ermittelnden vom Verkehrsunfalldienst noch nicht bekannt, allerdings fiel ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest deutlich positiv aus. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung des genauen Alkoholisierungsgrades durchgeführt, deren Ergebnis noch aussteht. Den Führerschein stellten die Beamtinnen und Beamten jedoch direkt sicher.

Gegen die 58-Jährige wurde daher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unklar. Für die Dauer des Einsatzes wurden die Dessauer Straße und die Niedersachsenstraße gesperrt. /desch, aw

