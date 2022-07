Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Brand im Kesselhaus eines holzverarbeitenden Betriebes

Korbach (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Brand im sogenannten Kesselhaus eines holzverarbeitenden Betriebes in der Bahnhofstraße in Allendorf/Eder. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 04.50 Uhr ging die Meldung ein, dass es zu einem Brand in dem Holzfachbettrieb in der Bahnhofstraße gekommen ist. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das sogenannte Kesselhaus, in dem Hackschnitzel und Sägemehl als Brennstoffe für die Heizungsanlage gelagert waren.

Die alarmierten Feuerwehren aus der Gemeinde Allendorf, Bromskirchen und Frankenberg konnten das Feuer nach etwa einer Stunde ablöschen. Die Feuerwehr hielt bis etwa 10.00 Uhr eine Brandwache am Einsatzort. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizeistation Frankenberg hat die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.

