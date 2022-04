Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Abwehrspray oder Schlagstock - Bundespolizisten stellen bei 45-Jährigem verbotene Waffe sicher

Essen (ots)

Heute Nachmittag (27. April) kontrollierten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 45-Jährigen. Der Mann gab zu, ein Tierabwehrspray mit sich zu führen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten etwas Anderes.

Gegen 14:00 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Essen. Dabei hielten sie am Eingang des Bahnhofes einen Essener an. Der Mann gab auf Nachfrage zu, ein Tierabwehrspray dabei zu haben. Die Beamten überprüften und durchsuchten den polizeilich bekannten Mann. Dabei fanden sie in der Tasche des Esseners einen Teleskopschlagstock. Mit einer kurzen und ruckartigen Bewegung ist der Nutzer einer solchen Waffe schnell in der Lage diese Einsatzbereit zu machen. Ein solcher, meist aus mehreren Eisenstangen bestehender Schlagstock kann schwere Verletzungen verursachen.

Die Polizisten stellten die Waffe sicher und leiteten gegen den 45-Jährigen ein weiteres Strafverfahren, diesmal wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, ein.

