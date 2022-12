Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei- und Rettungsdiensteinsatz wegen stark Betrunkenem (25.12.22)

VS-Villingen (ots)

Ein Betrunkener ist am späten Sonntagabend regungslos am Bahnhof Villingen aufgefunden worden, weshalb es zu einem Polizei- und Rettungsdiensteinsatz kam. Da der Mann in einem Personenzug kurz vor Mitternacht nicht mehr ansprechbar war, wurde Rettungsdienst und Notarzt alarmiert und zum Villinger Bahnhof beordert. Diese stellten bei der Untersuchung jedoch fest, dass der 52-Jährige lediglich viel zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest bestätigte die Diagnose, weshalb die Polizei den Mann mit zur Wache und in Ausnüchterungsgewahrsam nahm. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde der Villinger Bahnreisende wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizei veranlasste für den Transport und die Übernachtung in der Zelle des Polizeireviers allerdings eine Gebührenrechnung.

