Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach - B413 in Richtung Mündersbach nach VU vollgesperrt

Höchstenbach (ots)

Ein 60 Tonnen schwerer Mobilkran befuhr am Montag gegen 07:15 Uhr die B 413 aus Richtung Mündersbach kommend. In dem Gefällstück vor Höchstenbach kam das Schwerlastfahrzeug vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die rechtsseitige Bankette, die der Last nach dem Starkregen der letzten Tage nicht standhalten konnten. Der Kran kippte neben der Fahrbahn auf die Seite und wurde beschädigt. Der Fahrer wurde leichtverletzt. Zur Sicherung auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Bergung des Fahrzeuges wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen, nach derzeitiger Schätzung bis zum Mittag. Für Sicherung und Bergung ist leider eine Vollsperrung nötig. Die Beschilderung einer Umleitung wird derzeit durch die Straßenmeisterei aufgebaut. Nach Beendigung des Einsatzes erfolgt eine Abschlußmeldung. Von weiteren Anfragen in der Sache bitten wir ausdrücklich abzusehen.

