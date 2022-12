Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl in Essen-Frohnhausen - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 08. Juli 2022 einem jungen Mann am Haltepunkt Essen-Frohnhausen eine Musikbox gestohlen haben soll.

Gegen 6 Uhr habe sich der 20-jährige Geschädigte auf dem Bahnsteig 2 am Haltepunkt Essen-Frohnhausen aufgehalten und mittels seiner mobilen Musikbox Musik gehört. Der Tatverdächtige soll sich in aggressiver Weise über die Musik des Esseners beschwert haben. Der Streit soll nach Zeugenaussage schnell geschlichtet worden sein. Bis der unbekannte Beschuldigte zusammen mit seinen Begleitern in die kurz zuvor eingefahrene S3 gestiegen sein soll. Wenig später stellte der Geschädigte fest, dass seine Musikbox entwendet worden ist. Gegen den auf den Fahndungsbildern abgebildeten Mann besteht der dringende Tatverdacht, die hochpreisige Musikbox gestohlen zu haben.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige eine dunkle Jacke. Weiter wies er kurze blonde Haare auf. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

< https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_56_2022.html>

