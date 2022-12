Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 8 Monate Haft - Bundespolizisten verhaften verurteilten 37-Jährigen

Essen (ots)

Gestern Abend (7. Dezember) hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen jungen Mann an. Die Staatsanwaltschaft Essen suchte bereits nach ihm.

Gegen 22 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Essener Hauptbahnhof. Dort trafen sie auf den 37-Jährigen. Bei einer Kontrolle der Person ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft in Essen nach ihm fahnden lies.

Das Amtsgericht Essen hatte den rumänischen Staatsbürger im Jahr 2016 wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von ursprünglich einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Zwischenzeitlich ist der Mann in sein Heimatland abgeschoben worden. Da Bundespolizisten ihn aber wieder in der Bundesrepublik antrafen, muss der Verurteilte die Resfreiheitsstrafe von 235 Tagen ableisten.

Die Einsatzkräfte verhafteten den Mann und brachten ihn wenig später in eine Justizvollzugsanstalt.

