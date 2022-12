Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet gesuchten Franzosen

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Adana/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwochnachmittag (07.12.2022) einen 47-jährigen Mann fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der französische Staatsangehörige wurde von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht. Diese hatte im Juni des letzten Jahres einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ausgestellt. Laut diesem wurde der Mann im Dezember 2019 rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen konnte der Verurteilte abwenden, indem er die oben genannte Geldstrafe vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte der in Frankreich lebende Mann seine Reise in die Türkei fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell