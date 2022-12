Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Retter nach Ereignis im Gleisbereich an der Voßheider Straße in Goch

Kleve - Goch (ots)

Am Dienstagnachmittag, 6. Dezember 2022 um 17:16 Uhr, ereignete sich an der Voßheider Straße in Goch ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Eine Zeugin hatte gesehen, wie sich dort ein hellfarbiger Kleinwagen mit einer älteren Dame als Fahrzeugführerin in den Gleisen festgefahren hatte und nicht mehr selbständig den Gleisbereich verlassen konnte. Daraufhin beabsichtigte die Zeugin an einem nahegelegenen Haus Hilfe zu holen. Während sie dort am Hauseingang stand, konnte sie einen jüngeren Mann beobachten, der augenscheinlich zufällig als Fußgänger dort ebenfalls vorbeikam. Dieser habe unvermittelt die ältere Dame dazu bewegen können das Auto zu verlassen. Er setzte sich seinerseits auf den Fahrersitz und rangierte das Fahrzeug aus dem Gleisbereich. Anschließend hatte die Frau dann ihre Fahrt fortgesetzt. Der bisher unbekannte junge Mann ist danach ebenfalls weitergegangen. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Zeugin keine näheren Angaben zum Fahrzeug, dem Kennzeichen, der Fahrzeugführerin oder dem jungen Mann machen.

Die Bundespolizeiinspektion Kleve hat zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die das Ereignis beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 (24 Stunden erreichbar) zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell