Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Schöninger Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Hötensleber Straße

25.11.2022, 22:00 Uhr - 26.11.2022, 10:45 Uhr

Schöningen, Heinrich-Wassermann-Straße

24.11.2022, 15:30 Uhr - 26.11.2022, 19:45 Uhr

Die Polizei in Schöningen registrierte am vergangenen Wochenende zwei Einbrüche im Schöninger Stadtgebiet. In beiden Fällen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr bis Samstag, 10:45 Uhr, machten sich Unbekannte an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hötensleber Straße zu schaffen. Sie brachen diese gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zum Hausflur. Die von dort aus zu erreichenden Wohnungstüren ließen sie jedoch unberührt.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 15:30 Uhr bis Samstagabend, 19:45 Uhr. Hier hatten es die unbekannten Täter auf ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Heinrich-Wassermann-Straße abgesehen. Sie versuchten sich mittels Gewalteinwirkung Zugang zum Objekt zu verschaffen. Eventuell wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört, denn sie verließen das Objekt unverrichteter Dinge. Wer in den genannten Zeiträumen etwas Auffälliges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05352-951050 bei der Polizei in Schöningen zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell