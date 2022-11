POL-WOB: Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße 25.11.2022, 13.45 Uhr Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Raub, der sich bereits am Freitagmittag in der Porschestraße zugetragen haben soll. Gegen 13.45 Uhr befand sich das 24 Jahre alte Opfer an der Bushaltestelle in der Kleiststraße. Plötzlich wurde dem Opfer von einem Unbekannten unter Gewalteinwirkung ein ...

