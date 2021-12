Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Vermisste 83-Jährige aus Moers wohlbehalten angetroffen

Moers (ots)

Die am Samstag, den 18.12.2021 als vermisst gemeldete und gesuchte 83-jährige Frau aus Moers konnte gegen 17:00 Uhr wohlbehalten in Neukirchen-Vluyn angetroffen werden. Intensive Suchmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Personenspürhundes führten zunächst nicht zur Auffindung der Frau. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Aufenthaltsort letztendlich ermittelt und die 83-Jährige an Familienangehörige übergeben werden.

